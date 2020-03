El PSOE denuncia "la arbitrariedad y doble rasero" del bipartito en la gestión de la Farinato

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del grupo municipal socialista Fidel Rodríguez y Diego Valiño critican "la arbitrariedad y el doble rasero" que el equipo de gobierno ha aplicado a la hora de gestionar la Farinato Race y otros eventos organizados por empresas privadas, frente a las exigencias a asociaciones de vecinos y particulares.

"No puede ser que obras como las llevadas a cabo para montar el circuito de la prueba no hayan contado con una autorización municipal específica. A cualquier asociación de vecinos que instala una carpa de fiestas se le exige contar con todos los permisos e informes, pero a una empresa que excava en plena ladera del Naranco no se le pide nada. Es incompresible", denunció Fidel Rodríguez a través de una nota de prensa.

Por su parte, Diego Valiño cuestionó la falta de criterios y datos que avalen la concesión del patrocinio de 17.500 euros. "La concejala vendió a bombo y platillo que la carrera atraería a 6.000 visitantes, pero la realidad reveló la falsedad absoluta de esas cifras", explicó el edil del PSOE.

Valiño remarcó el retorno real fue prácticamente nulo para la ciudad y destacó que ni siquiera el propio Ayuntamiento y la organización fueron capaces de aclarar cuánta gente participó en la Farinato. "Fue una auténtica ruleta de cifras. La concejala de Deportes dijo que 1.500 personas, la organización que 2.000, las redes sociales del Ayuntamiento apuntaron 1.700 y, finalmente, se constató que se entregaron 699 dorsales. El misterio de la increíble carrera menguante", ironizó el concejal.