PSOE descarta que el soterramiento del Muro de San Lorenzo prometido por Foro se haga realidad

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Gijón ha tildado este sábado de "mentira" la promesa de Foro Asturias de soterrar el tráfico en el Muro de San Lorenzo y confía en que no se hará realidad. Así lo han comunicado los ediles Carmen Eva Pérez Ordieres y Jacobo López tras reunirse con representantes de la Asociación de Vecinos de La Arena.

Los socialistas dan por hecho que no habrá soterramiento y critican que se sigan gastando dinero en él, ahora en un estudio geotécnico que, aseguran, solo sirve para "sostener el fraude electoral de un proyecto que la alcaldesa sabía de antemano que no iba a realizar".

Acusan a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, de "inflar" su programa con una mentira. "Ahora intenta justificar esa mentira gastándose un dinero en un estudio geotécnico que no va a ir a ningún sitio, que solo genera incertidumbre y miedo entre los vecinos y riesgos para algo que no se va a hacer", han señalado.

Desde el PSOE gijonés recuerdan que, dentro del Plan Costa, el proyecto de los socialistas para la recuperación de la fachada marítima de toda la ciudad, se contemplaba la ampliación del espacio peatonal en el Muro, manteniendo una plataforma única que permita el tránsito de vehículos en doble sentido, pero también cortar la circulación cuando fuera necesario en momentos de máxima afluencia de personas.

"Seguimos insistiendo en que lo más razonable es una plataforma única. Esa sí sería una obra asumible, razonable y rápida que cumpliría con lo que quieren las vecinas y vecinos de La Arena. El coste de soterrar el Muro sería elevadísimo e injustificable. Los dibujos e infografías de Foro son una fantasía que de nada sirven porque, si siguen por el mismo camino, no se van a realizar nunca", ha lamentado López.