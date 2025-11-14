El PSOE envía al Principado las parcelas municipales disponibles para la creación de vivienda pública

El secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, Monchu García, en rueda de prensa en la Casa del Pueblo, acompañado del concejal socialista gijonés Tino Vaquero. - PSOE GIJÓN

GIJÓN, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE gijonés ha remitido al consejero e Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, un listado con el patrimonio del Ayuntamiento de Gijón, cuyas parcelas podrían movilizarse para edificar 312 viviendas.

Así lo ha anunciado este viernes el secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, Monchu García, y el concejal Tino Vaquero, en rueda de prensa en la Casa del Pueblo.

En este sentido, han explicado que toman esta iniciativa después de que el Gobierno asturiano solicitara formalmente al Ejecutivo local la cesión de suelo público para edificar al menos 300 viviendas en régimen de alquiler asequible, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

"Si este Gobierno de fracaso no actúa para dar respuesta al problema y sigue buscando excusas y culpables, seremos nosotros los que hagamos el trabajo desde la oposición", ha señalado García.

En concreto, el listado recoge cinco fincas residenciales y cuatro parcelas dotacionales repartidas por toda la ciudad, que los socialistas habían recogido anteriormente en su Plan 1000V.

"El ofrecimiento del Principado está sobre la mesa con la consigna de querer avanzar con rapidez", ha remarcado, al tiempo que ha conminado al Gobierno municipal a ponerse a trabajar "de una vez por todas" para que el Principado pueda empezar a construir las viviendas.

"Los caprichos de la alcaldesa y sus negocios con las promotoras en el fallido Plan Llave nos están llevando a la ruina, a convertirnos en una ciudad que se está quedando atrás y que juega con las preocupaciones de las vecinas y vecinos", ha advertido el secretario general de los socialistas gijoneses.

Los suelos disponibles, según el PSOE, están ubicados en Ceares-Viesques, Coto-Viesques, Roces, La Camocha, Rik's, Lauredal, Nuevo Gijón y Tremañes.

Vaquero, por su lado, ha recordado que el PSOE fue el primer partido en Gijón que presentó un Plan y ofreció un pacto social a las demás fuerzas políticas para llevar adelante acciones en materia de vivienda.

Ha criticado, asimismo, que el Gobierno local pretenda, dentro de su Plan Llave, entregar parte de estas fincas residenciales a promotores privados. A mayores, le ha acusado de, a través de la modificación de los pliegos del citado Plan para introducir la posible actualización del módulo para vivienda concertada, "buscar el chantaje al Principado".