El PSOE exige a Arcelor el cumplimiento de sus compromisos tras las medidas de la UE sobre el acero

Muñiz del Corro insta a la siderúrgica que "deje de escudarse en la incertidumbre del mercado"

GIJÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Industria de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, Iván Muñiz del Corro, ha reclamado a ArcelorMittal que cumpla con las inversiones comprometidas y sus planes de descarbonización una vez que la Comisión Europea ha anunciado las medidas a implementar para recuperar la competitividad de la industria del acero en Europa.

"Celebramos la noticia de limitar en un 47% los volúmenes de importación libres de aranceles y de duplicar estos al resto del acero en un 50%", ha apuntado Muñiz del Corro, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

Para este, se trata de unas medidas que contribuirán a hacer más competitivo el tejido industrial asturiano y a aliviar la presión sobre empresas como Arcelor, que considera clave para el empleo y la economía de la ciudad.

No obstante, también apuntan a que esta mejora del contexto internacional tiene que ir acompañada de una respuesta clara y firme por parte de ArcelorMittal, añadiendo que "la multinacional tiene la responsabilidad de cumplir con todos los compromisos adquiridos tanto en materia de inversiones industriales como en sus planes de descarbonización de su actividad en la planta gijonesa".

"La reciente inclusión del anillo central de Asturias en la planificación eléctrica nacional permitirá duplicar la capacidad de la red y que, junto con la rebaja en los peajes eléctricos a los grandes consumidores industriales, son medidas encaminadas a dar certidumbre a todos los proyectos con grandes necesidades energéticas", ha apuntado.

"Hay que reforzar la trazabilidad de los mercados siderúrgicos para evitar que se puedan eludir controles en la entrada de acero en Europa", ha agregado.

A su juicio, la inclusión de cláusulas que obliguen a las empresas que opten a contratos públicos a incorporar un porcentaje mínimo de acero europeo y verde reforzará la producción dentro del territorio y el desarrollo de procesos medioambientalmente mejores.

Asimismo, ha opinado que el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) que se espera próximamente será el paso decisivo que necesariamente desbloqueará todas las inversiones pendientes que conducirán a la independencia industrial y ecológica de la Unión Europea.

"Creemos que es hora de que ArcelorMittal deje de escudarse en la incertidumbre del mercado para demorar decisiones vitales para Gijón", ha insistido.