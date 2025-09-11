El PSOE exige al equipo de gobierno un plan claro para el Palacio de los Niños

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha reclamado este jueves al equipo de gobierno que aclare cuál será el futuro del Palacio de los Niños, actualmente destinado a actividades deportivas que se trasladarán en las próximas semanas al Palacio de los Deportes tras el demorado final de las obras de rehabilitación de este último.

Según han explicado desde el PSOE, el Palacio de los Niños cerró sus puertas en septiembre de 2021, cuando la empresa concesionaria renunció a prorrogar el contrato tras los cierres y restricciones durante la pandemia de la COVID-19.

"Se trataba del único equipamiento que había en Asturias dedicado en exclusiva al público infantil y que llevaba en funcionamiento 18 años como ludoteca y espacio de juegos para niños", ha recordado Sánchez Santa Bárbara.

"Al hacerse público su cierre, el alcalde anunció entonces una inminente reapertura con una nueva concesión", ha recordado la edil socialista.

Pero esa concesión nunca llegó siquiera a ser licitada ante las deficiencias y deterioro del inmueble que, según explican desde el PSOE, sufrió robos y actos vandálicos por falta de vigilancia. El inicio de las obras de rehabilitación del Palacio de los Deportes habría llevado al equipo de gobierno a trasladar al edificio del parque de invierno la actividad de varios de los clubes afectados por los trabajos.

"Se hizo sin actuar mínimamente sobre el edificio, que ha seguido cubierto de pintadas y rodeado de basura durante estos meses de uso deportivo provisional", ha señalado la edil del PSOE.

"Sin embargo, lo que más nos preocupa es el riesgo de que el Palacio de los Niños se acabe convirtiendo en otra de esas infraestructuras fallidas de las que va dejando el PP como el mercado de La Corredoria, el ferial de La Florida o el Calatrava", ha incidido Sánchez Santa Bárbara.

"Hemos preguntado en plenos y comisiones y seguimos sin una decisión definitiva y firme sobre qué se hará con ese edificio una vez que los clubes y las actividades que allí se realizan se trasladen al Palacio de los Deportes. El equipo de gobierno ha declarado en anteriores comisiones y plenos que están evaluando diferentes opciones, incluyendo posibles usos culturales, educativos o sociales para el Palacio de los Niños", ha destacado la edil del PSOE.

Sánchez Santa Bárbara ha pedido que "se garantice su continuidad como espacio educativo y cultural, pensado para los niños de la ciudad".