PSOE exige que la pista de atletismo cubierta de Oviedo cumpla "la máxima homologación internacional"

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez Areces. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una proposición ante la comisión plenaria de Urbanismo e Infraestructuras para exigir que la nueva pista de atletismo cubierta de Prados de la Fuente "cumpla de forma inequívoca" con los requisitos necesarios para obtener la máxima homologación internacional.

El concejal socialista Juan Álvarez Areces ha advertido que, tanto el expediente como el proyecto de la nueva instalación, se refieren a una categoría inexistente dentro de la normativa, al mencionarse una supuesta "homologación tipo C" de la Real Federación Española de Atletismo.

"Ni la World Athletics ni la propia Federación Española contemplan una categoría C para pistas indoor. Las únicas categorías reconocidas son I, II, III y IV, y esta confusión puede comprometer el alcance real de la instalación", ha señalado.

Desde el PSOE han recordado que, si el objetivo del Ayuntamiento, como ha declarado recientemente el alcalde, es que Oviedo cuente con una infraestructura capaz de albergar competiciones de alto nivel y homologar marcas oficiales, es imprescindible definir con exactitud las características técnicas de la pista y de su superficie, conforme a las normas de World Athletics y a los materiales certificados por este organismo internacional.