El PSOE de Gijón acusa a la derecha de "polarizar" y "utilizar" la crisis humanitaria de Ceuta

Archivo - Monchu García, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Gijón ha anunciado este domingo que no secundará las concentraciones convocadas "de forma unilateral" por la presidencia del Partido Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el próximo 2 de septiembre frente a los ayuntamientos.

El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, ha calificado de "hecho inaceptable y sin precedentes" que la derecha haya ignorado el funcionamiento democrático de la FEMP y utilice este órgano "para sus intereses políticos". Ha lamentado la "instrumentalización política" de la crisis humanitaria y reafirma su solidaridad con la ciudadanía ceutí "frente al intento de la derecha de polarizar la convivencia".

"Estamos con Ceuta y manifestamos todo nuestro apoyo a la ciudad ante una situación indeseada, pero no aceptamos la utilización partidista y electoral de una crisis humanitaria. Solo buscan la confrontación sin aportar soluciones", lamenta García.

La Agrupación Municipal Socialista ha querido mostrar su apoyo al trabajo que desde el primer momento está realizando el Gobierno de España en cuanto al refuerzo de la seguridad y control de la frontera, la atención sanitaria y humanitaria, la gestión migratoria y diplomacia, con un importante despliegue de medios humanos y materiales.

"Lo verdaderamente importante ahora es que todas las administraciones colaboren. Manipular políticamente una crisis humanitaria como la de Ceuta y utilizar las instituciones locales deteriora la convivencia y alimenta la violencia y el odio que estamos viendo en Ceuta. Ceuta lo que necesita es una respuesta desde la solidaridad y la responsabilidad. No vamos a ser partícipes de este peligroso juego", ha añadido Monchu García.