El PSOE de Gijón acusa al gobierno local de bloquear la creación de pasos a nivel seguros en Jove

Eva Pérez y Monchu García - PSOE DE GIJÓN

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Gijón ha criticado este martes la "inacción" del Gobierno local ante la propuesta de convenio remitida por Adif para habilitar un paso a nivel seguro entre La Calzada y Jove y eliminar los cruces no autorizados que vecinos se habrían visto "obligados a improvisar" sobre las vías de la línea ferroviaria de El Musel.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres, y el secretario general de la Agrupación Municipal Socialista, Monchu García, han visitado la zona, donde han dado a conocer que el ejecutivo local tiene la propuesta del administrador ferroviario desde mayo y aún no ha dado respuesta alguna.

"No se puede perder más tiempo porque es necesario definir cómo se van a organizar esos pasos antes del inicio de las obras, más aún cuando las obras para suprimir aquellos cruces de vía no autorizados comenzarán antes de final de año. Nos consta que la oferta de ADIF está sobre la mesa desde mayo y, sin embargo, el Gobierno municipal continúa sin dar una contestación", ha señalado la portavoz.

Los socialistas defienden la necesidad de garantizar la permeabilidad segura entre barrios y, para ello, exigen al Ayuntamiento que se ponga a trabajar para llegar a un acuerdo con el administrador ferroviario.

Han reprochado el "habitual silencio" del Gobierno de Carmen Moriyón en cualquier proyecto que implique a otras administraciones. "A este Gobierno municipal le cuesta relacionarse con el resto de las administraciones. Ni hay interlocución, ni hay coordinación, ni hay colaboración con otras administraciones. Gijón está aislado con un gobierno que actúa solo y que lo único que hace es perder oportunidades para el municipio. Una vez más, a Gijón le va a costar recuperarse de 12 años de Foro. No son capaces de sacar adelante una actuación que de verdad puede facilitar la vida a las vecinas y vecinos", ha criticado Monchu García.

Ha lamentado el Ejecutivo local sí dedique esfuerzos a todo aquello que tenga carácter "propagandístico", como presentar infografías "de proyectos que nunca se van a ejecutar, mientras desatiende otras cuestiones prioritarias para la ciudadanía".

"Foro tiene problemas hasta para encontrar los espacios. Cuando viene a barrios como este, necesita GPS porque no sabe llegar. La ciudad no es solo lo que le enseñamos a los turistas, es donde viven los vecinos y vecinas", ha concluido el secretario general.