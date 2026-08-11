El PSOE de Gijón critica la "incapacidad" del Gobierno local para garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento

Archivo - La concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Marina Pineda, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda, ha advertido este martes de la "incapacidad absoluta" del Gobierno local para garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento de Gijón ante las "continuas incidencias" de los sistemas informáticos, que en poco más de un mes han provocado "la paralización generalizada de los servicios municipales".

"Es vergonzoso que el Gobierno municipal sea absolutamente incapaz de mantener operativo el Ayuntamiento. En poco más de un mes ya ha habido dos ocasiones en que los servicios se han paralizado totalmente por los fallos informáticos", señala la edil en nota de prensa.

Pineda ha recordado que esta situación tiene un "antecedente claro", como es la falta de inversión para actualizar y modernizar las infraestructuras informáticas entre 2011 y 2019. La concejala socialista ha señalado también que durante varios años estuvieron decidiendo una posible nueva ubicación para el Centro de Procesamiento de Datos (CPD), sin que finalmente "hicieran nada al respecto".

Frente a esa situación, ha recordado, durante el último mandato socialista se decidió adquirir un nuevo CPD para su instalación en la comisaría de Policía Local. Además, la adquisición del nuevo CPD contó con financiación procedente de los fondos europeos, y cuando el actual Gobierno municipal tomó posesión "se encontró los contratos ya licitados y adjudicados".

En ese sentido, ha subrayado que desde hace ya más de un año el Ayuntamiento cuenta con esta nueva instalación, sin embargo, "el Ejecutivo local aún no ha sido capaz de planificar adecuadamente el traslado de todos los sistemas informáticos a su nueva ubicación".

La concejala ha denunciado la gravedad de esta situación, ya que cada vez que se produce una caída se paraliza buena parte de la actividad municipal. Desde el PSOE gijonés urgen al Ejecutivo local a planificar y ejecutar "cuando antes" el traslado de todos los sistemas informáticos al nuevo CPD de la comisaría de Policía Local, así como a detectar cuáles son los problemas reales que hacen que el sistema se caiga constantemente para resolverlos cuanto antes.