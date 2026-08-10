Un fallo eléctrico deja sin funcionamiento los servicios electrónicos del Ayuntamiento de Gijón

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OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha informado de la existencia de un fallo eléctrico que ha dejado sin funcionamiento los servicios electrónicos del organismo.

Según ha informado el Consistorio a los medios, los servicios técnicos municipales ya trabajan junto a la empresa adjudicataria de las comunicaciones para resolverlo "en las próximas horas".

Las mismas fuentes han matizado que, a nivel de seguridad, el centro de control de la Jefatura de Policía Local "funciona con normalidad".