El PSOE de Gijón se queda solo: rechazada su propuesta para cerrar la Calle Palafox por riesgo

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales de Gijón, Gilberto Villoria, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón se ha quedado solo este miércoles, en el Pleno Municipal, a la hora de defender su proposición para realizar una intervención inmediata en la calle Palafox, que ha sido rechazada por Foro, PP y edil no adscrito, mientras que Vox, IU y Podemos se han abstenido.

El concejal socialista Ramón Tuero, por su parte, ha advertido del riesgo que presenta esta vía y ha pedido el cierre total de la misma a vehículos y peatones mediante la colocación de un vallado "rígido y de suficiente altura", así como la colocación de la señalización pertinente. También ha urgido a redactar "con la mayor premura" un proyecto para la restauración de la seguridad de esta calle.

Tuero, que ha recordado que esa vía es una de las calles de entrada actual paseo Naval Azul, ha aludido a un informe del director gerente de la EMA, Vidal Gago, de fecha 15 de diciembre pasado, donde se indica que la losa superior se encuentra "en un avanzado estado de degradación", a lo que se añade que puede producirse en cualquier momento "una rotura frágil que genere un colapso repentino de la losa, arrastrando consigo en la caída a la calle".

"Está próxima al colapso", ha alertado el edil socialista, quien ha incidido en que se pusieron unos bolardos para prohibir el tráfico rodado, pero no el peatonal. Con posterioridad, ha señalado que se pintaron unos "paisaninos" en el suelo para dirigir el paso de la gente.

Sobre esta proposición, el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, ha explicado que revisadas unas trampillas metálicas con motivo de la Semana Negra pasada se acordó, de manera preventiva, limitar el tránsito peatonal y se instalaron barreras disuasorias en el margen derecha de esa vía.

Sobre el informe encargado por la EMA, ha apuntado que se concluye que la estructura no cuenta con los coeficientes de seguridad adecuados. A partir de ahí, se establecieron una serie de medidas "correctoras", unas a ejecutar por la propia EMA y otras solicitadas al Ayuntamiento.

Medidas que, según el edil, fueron implementadas por ambas entidades "con una agilidad verdaderamente excepcional". A este respecto, ha asegurado que el apuntalamiento modifica por completo la situación estructural de la vía, ya que proporciona un soporte suficiente frente a sobrecargas derivadas del uso peatonal e incluso del tránsito de vehículos ligeros.

A esto ha sumado que se realizaron sondeos que permitieron mejorar el conocimiento del subsuelo de la calle, mientras que desde la EMA se ha avisado sobre esta situación a los responsables de esta infraestructura hidráulica, el Principado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Ni por parte de estos ni de técnicos municipales se ha considerado necesario medidas adicionales a las ya adoptadas.

"La realidad es que ustedes llevan intentando hacer caer la operación Naval Azul desde el primer día", le ha recriminado Villoria a los socialistas.

PROGRAMA 11X12

No se ha aprobado, igualmente, una iniciativa conjunta de IU y Podemos para mejorar el programa 11x12, que ha sido rechazada por Foro, PP, Vox y edil no adscrito, y que solo ha conseguido el apoyo del PSOE.

En concreto, se quiere incluir, de cara a los próximos pliegos, la prestación del servicio de comedor vinculado al programa 11x12 durante los periodos no lectivos, de tal manera que este servicio se ofrezca en las mismas condiciones que durante el curso escolar.

También se propone introducir criterios socioeconómicos para el establecimiento del orden de asignación de plazas, priorizando en la baremación la renta de la unidad familiar, así como su situación laboral y personal, evitando el prejuicio a las familias, cuya situación de parcialidad o temporalidad laboral pueda venir condicionada por la propia necesidad de conciliación.

Además, se pretende establecer criterios para la selección de colegios participantes del programa, que permita que los próximos pliegos aborden una reorganización de los mismos que mejoren la distribución geográfica del servicio en la ciudad.

Al tiempo, se pide establecer ayudas al pago del precio de los servicios del comedor del programa 11x12 para los beneficiarios de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

El concejal de IU, Alejandro Farpón, ha abogado por renunciar a la prórroga del contrato del programa y comenzar a trabajar desde ya en la elaboración de unos pliegos de contratación para el curso 2027-2028, que recojan las peticiones de la comunidad educativa y los acuerdos plenarios.

Por otro lado, ha opinado que el criterio de días trabajados en el año natural anterior propuesto por el Gobierno es "demasiado inflexible y resulta extemporáneo para responder adecuadamente a las necesidades familiares en el momento en que se solicita la plaza".

En el caso de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha reconocido que ha habido una mejora real con el modelo de inscripción, pero cree que los cambios son "insuficientes". También ha abogado por añadir nuevos colegios al programa y por incluir una baremación con criterios socioeconómicos de la renta.

Ha advertido, además, que tener en cuenta la situación laboral de 2025 es cuestionable, ya que pudo haber modificaciones que hagan más necesario este programa ahora. Incluso ha incidido en que habrá quien no pueda buscar trabajo si no tiene dónde dejar primero

MEJORAS REALIZADAS

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, por su parte, ha recordado el reciente cambio en los criterios de admisión, al pasar de un sistema por orden de solicitud a otro de baremación, lo que hacía perder el objetivo de conciliación laboral de este programa.

Al tiempo, ha remarcado que se incrementaron las plazas por aumentar un colegio público, el Antonio Machado, por lo que se cuenta con más recursos y más personal. Asimismo, se ha aprobado una instrucción para tener unos criterios objetivos y transparentes en la inclusión de los nuevos colegios. Ha recalcado, también, que ya existe una priorización social y de conciliación dentro del sistema actual.

Pumariega ha defendido que cualquier reforma estructural de este programa debe hacerse con rigor técnico, con seguridad jurídica y con planificación suficiente. Ha destacado, también, que con la nueva herramienta digital de inscripción se va a poder conocer la distribución geográfica de las peticiones recibidas, de cara a tenerlo en cuenta en futuras ampliaciones de colegios o distribuir mejor las plazas.

Por otra parte, ha señalado que se han introducido mejoras en el programa desde el punto de vista nutricional, de forma que se ha eliminado la bollería industrial durante las meriendas y se ha incorporado fruta. Además, se han reunido con el comité de empresa de la adjudicataria para poder mejorar sus condiciones dentro de los nuevos pliegos.

El PSOE, por su lado, ha advertido de que se corre el riesgo de dejar fuera precisamente a las familias con más precariedad e inestabilidad, porque el baremo prioriza fundamentalmente los días trabajados y la estabilidad laboral acumulada durante el último año. "En el programa existen desigualdades territoriales, falta de plazas y criterios rígidos que penalizan precisamente", han opinado.

BOTÁNICO

Tampoco se ha aprobado una proposición de IU para elaborar un Plan Director para el Jardín Botánico Atlántico, en el que se fije un plan de usos y se marque la hoja de ruta a seguir para completar los biomas pendientes.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ante la advertencia de IU de que el Botánico no es un parque cualquiera y mucho menos una "sala de fiestas", ha asegurado que han gestionado con responsabilidad el Jardín y han respetado el esquema global director de este equipamiento.