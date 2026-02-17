El PSOE de Gijón valora la ordenanza de bienestar animal, aunque considera que llega "tarde"

Archivo - Mascotas en un espacio público. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE de Gijón, María Caunedo, ha criticado este martes que la nueva ordenanza de Salud y Bienestar Animal llegue "tarde" y pide "el mayor consenso posible" para ser aprobada. No obstante, la valora positivamente ya que, según destaca, incluye muchas de las propuestas presentadas por los socialistas en el mandato anterior.

La edil subraya que el aumento del número de mascotas en Gijón hace que esta regulación sea "un tema importante en materia de convivencia ciudadana, seguridad y salubridad". Sin embargo, critica que el borrador llegue "tarde", en el tercer año de mandato de Foro y PP; y lo considera un ejemplo de cómo el equipo de gobierno local reacciona a los problemas en lugar de anticiparlos.

Caunedo ha valorado positivamente el borrador hecho público por el área de Salud y Bienestar Animal, ya que incluye muchas de las propuestas del PSOE de Gijón. Entre ellas, destaca la promoción de la tenencia responsable, la gestión ética de las colonias felinas a través del Plan CER, la realización de un censo municipal y la formación de cuidadores.

La concejala insiste en que la ordenanza debe ser debatida y aprobada con el mayor consenso posible para garantizar un reparto equilibrado del espacio público y el bienestar de los animales.