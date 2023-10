El PSOE insiste en su idea de que Óliver Suárez --ex Vox-- ejerce como presidente de Divertia sin ser consejero

GIJÓN, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en Gijón Carmen Eva Pérez ha señalado este miércoles que están estudiando jurídicamente el informe de la Secretaría del Ayuntamiento sobre la condición al frente de Divertia de Óliver Suárez, edil no adscrito y ex concejal de Vox, al que consideran los socialistas un "tránsfuga", al no haberles quedado claras las dudas que había formulado su partido.

Pérez, en respuesta a los medios de comunicación, ha explicado que el citado informe viene a decir que al haber sido designado Suárez presidente, implica su designación como consejero.

No obstante, ha incidido en que este fue designado en su día consejero de Divertia por Vox, partido que presentó escrito para que dejara de representarles en esta empresa pública, una vez que Suárez abandonó esta formación política. Por ello, cree que, para mantenerlo al frente de Divertia, debe designarlo el Gobierno local consejero.

"Me faltan trámites por el medio", ha insistido Pérez, quien ha recordado que el presidente de cualquier empresa municipal debe tener la doble condición de concejal y consejero.

En cuanto a lo que dice el informe sobre si es un edil 'tránsfuga', se limita a clarificar que este concepto está recogido en un pacto entre partidos políticos, "extrajurídico". El pacto antitransfugismo es un acuerdo ético para evitar corrupciones, pero en el ordenamiento jurídico se les denomina concejales no adscritos, según la concejala del PSOE.

También se ha referido Pérez a que aún no se haya constituido el Consejo de Administración de Divertia, de la que Suárez ejerce como presidente sin haber sido ratificado por el mismo.

Pérez ha llamado la atención sobre que las novedades que se están introduciendo en la programación del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) se hacen "sin control", porque no está constituido el Consejo, y se hace "desde el oscurantismo".

A esto ha sumado que parece que los consejos plurales se están sustituyendo por el Gobierno local por "órganos unipersonales, con el criterio de ordeno y mando", se ha quejado Pérez.

Cabe recordar que el próximo 6 de noviembre se celebrará un Pleno Extraordinario, a petición de PSOE, IU - Más País - IAS y Podemos, para abordar la situación del edil "tránsfuga" y la situación de la Presidencia de Divertia.