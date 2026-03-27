El PSOE insta al Ayuntamiento de Oviedo a elaborar el nuevo plan de Igualdad desde el Consejo de Igualdad

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha instado este viernes al Equipo de Gobierno a elaborar el nuevo plan de igualdad desde el Consejo de Igualdad municipal, de manera que se garantice "la participación real y efectiva de las entidades sociales que representan a las mujeres y al feminismo".

En una nota de prensa, Ponga ha explicado una proposición que llevará a la próxima comisión de Políticas Sociales, donde defenderá que el desarrollo del plan se ajuste al Plan Estratégico de Participación Ciudadana Oviedo 2025-2028, aprobado por unanimidad en el Pleno, así como a los objetivos establecidos en el reglamento del propio Consejo de Igualdad.

A su juicio, un documento "de la trascendencia del Plan de Igualdad" no puede "fraguarse en el marco de un acuerdo presupuestario entre dos formaciones políticas". "No estamos hablando solo de un documento técnico más, ni puede ser una cláusula añadida a un pacto político", ha defendido la edil socialista.

Para el PSOE esta es una herramienta política "de primer orden" que está destinada a "corregir desigualdades estructurales que afectan a la mitad de la población" en Oviedo. "Eso no puede plantearse, como se ha hecho, al margen de las mujeres", ha denunciado.

"La igualdad entre mujeres y hombres no es una concesión, ni un gesto, ni un elemento decorativo de la acción de gobierno. Es un principio democrático básico. Cuando se diluye en la lógica del reparto y del equilibrio político, pierde su capacidad transformadora y se convierte en mera gestión administrativa sin ambición", ha concluido Ponga.