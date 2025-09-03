El PSOE lamenta que el Ayuntamiento de Oviedo" deje escapar otros 2,1 millones" de fondos europeos para renaturalización

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha asegurado este miércoles que el Equipo de Gobierno ha "dejado escapar" otros 2,1 millones de euros de fondos europeos, en esta ocasión orientados a la renaturalización de espacios.
En una nota de prensa, Llaneza ha reclamado al Ejecutivo local que cree "una oficina propia y suficientemente dotada de personal y medios para la gestión de fondos europeos". La pérdida de fondos es, a su juicio, "la crónica de una incapacidad anunciada".
En concreto, el equipo de gobierno había solicitado esa cuantía para un proyecto, denominado 'Renaturalización integral de Oviedo: infraestructura verde y resiliencia urbana,' con una inversión global de 3,5 millones dentro de la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad para el fomento de actuaciones dirigidas al desarrollo y consolidación de la infraestructura verde, para la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas del año pasado.
"Se trataba de una línea de ayudas europeas en concurrencia competitiva y, como ha sucedido ya en demasiadas ocasiones, el proyecto presentado por el equipo de gobierno no ha estado a altura y ha quedado excluido y por detrás de municipios mucho más pequeños como Almansa o Cidacos", ha detallado.
El portavoz socialista ha recordado que "ya sucedió algo muy similar" con las líneas de ayudas para la recuperación del patrimonio: "mientras Avilés está redescubriendo su muralla gracias a estos fondos europeos, el conjunto medieval de Olloniego sigue abandonado", ha ejemplificado.
Llaneza ha hecho un repaso del "historial de fracasos del gobierno local" en esta materia con 4,4 millones de euros perdidos de los fondos EDUSI por incapacidad de ejecución; 2,4 millones devueltos, más 244.000 euros en intereses, por la "chapuza" en el proyecto del Mercado de El Fontán o los citados 1,2 millones de euros perdidos para la rehabilitación en Olloniego al no cumplir los criterios europeos de calidad.
"A esta sangría de más de 8 millones de euros, ahora sumamos otros 2,1 millones que no vendrán para hacer de Oviedo una ciudad más verde y resiliente", ha lamentado Fernández Llaneza.