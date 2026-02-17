El PSOE lamenta que Oviedo se quede como una "aldea gala" al no delimitar zonas de vivienda tensionadas

Archivo - Vistas de Oviedo desde el Monte Naranco - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha lamentado este martes que la ciudad permanezca como una "aldea gala" en el conjunto de Asturias y España al no delimitar zonas de vivienda tensionadas.

En unas declaraciones a los medios, ha explicado que en Oviedo, excepto una "pequeña zona" del centro, "todo" podría ser zona tensionada. "A lo mejor tiene algún pacto alguien con alguien y se oponen a que en Oviedo podamos beneficiarnos de las zonas tensionadas", ha sugerido.

La consejería de Ordenación del Territorio de Asturias, liderada por IU en el contexto del gobierno de coalición que preside Adrián Barbón, es la que, en coordinación con los Ayuntamientos, delimita estas zonas de vivienda tensionada, con el objetivo de contribuir al descenso de los precios.

Llaneza se ha preguntado por qué Oviedo sigue sin declarar estas zonas "cuando se está viendo que es una medida que está teniendo repercusiones positivas".

El PSOE, ha defendido, ha hecho "muchas propuestas" para limitar las viviendas de uso turístico y declarar zonas tensionadas al entender que "los datos son tozudos". En este sentido ha agregado que "donde se declaran zonas tensionadas, los alquileres bajan".

Llaneza ha hecho estas declaraciones tras ser preguntado sobre si la llegada de la Universidad privada Alfonso X El Sabio a Buenavista puede acelerar la declaración del barrio como zona tensionada.

Sobre la llegada de este centro adscrito, Llaneza ha explicado que su grupo no se puede oponer a su llegada por la normavita existente, pero ha señalado que el PSOE defiende "lo público" y en concreto la universidad pública, que es "la que garantiza por igual el acceso a cualquier carrera independientemente de que tengas 20.000 euros o no para pagar una matrícula".