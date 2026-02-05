El PSOE de Llanera garantiza la continuidad y su compromiso con el Centro de Atención a la Mujer

OVIEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Llanera ha reafirmado este jueves su compromiso con la continuidad y el funcionamiento del Centro de Atención a la Mujer (CAM), un servicio público que "ha permanecido activo y garantizado en todo momento", según destaca.

El PSOE local subraya en una nota de prensa que, tras completar las gestiones administrativas necesarias con el Instituto de la Mujer para la contratación de personal, el CAM continuará ofreciendo atención "con plena normalidad" y con la misma dotación profesional, asegurando la estabilidad y la calidad del servicio.

Según indica los socialistas, desde el 1 de enero, el Ayuntamiento de Llanera ha garantizado la respuesta a todas las demandas recibidas, coordinando los recursos necesarios para que ninguna mujer quedara sin atención.

El centro ofrece un servicio especializado y multidisciplinar, con atención psicológica prevista para incorporarse a partir del 16 de febrero y atención jurídica con personal seleccionado pendiente de incorporación.

El PSOE insiste en la necesidad de trasladar información veraz y rigurosa a la ciudadanía, evitando alarmas injustificadas sobre un recurso que "nunca ha dejado de atender a las mujeres que lo han requerido".

Desde el grupo municipal reiteran su compromiso con las políticas de igualdad, los servicios públicos municipales y la defensa de un CAM sólido, accesible y plenamente operativo.