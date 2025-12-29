El PSOE llevará al Pleno de Gijón la denegación de numerosas subvenciones a fachadas

El concejal del PSOE del Ayuntamiento de Gijón, Tino Vaquero. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE preguntará en el Pleno las razones por las se han denegado, revocado y desistido en las juntas de gobierno de noviembre y diciembre numerosas subvenciones a fachadas. Tal y como ha explicado el concejal Tino Vaquero, en las publicaciones de las sesiones no viene recogido cuáles son los motivos de estas decisiones. "Tendrán que explicarlo y justificarlo adecuadamente para no levantar sospechas porque las bases eran muy claras", ha señalado este lunes en rueda de prensa.

Además, ha advertido que las informaciones sobre los expedientes pendientes de pago son contradictorias. El 19 de julio de 2024, y en respuesta a pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista en Comisión, aún quedaban por resolver 155 expedientes de ayudas a la rehabilitación de fachadas por más de 10 millones de euros.

El 15 de enero de 2025, Vaquero volvió a preguntar en Pleno y entonces quedaban más expedientes que los mencionados con anterioridad, quedaban 171 expedientes pendientes de pago por un total de 13'5 millones de euros. "Es decir, 16 expedientes más y casi tres millones y medio más. Esto no podía ser puesto que, como sabéis, desde el 31 de diciembre de 2017, no se admitían peticiones de subvenciones ni se abrió ninguna convocatoria más.

Además, se contradecían las cifras con el informe de traspaso de poderes de 2023, cuando los expedientes, a junio de 2.023, eran 164 y la cantidad pendiente de pago era de 14.561.702,58 euros.", ha explicado el edil.

Tino Vaquero lamenta que, pese a todos los intentos de esclarecer las cifras, lo cierto es que aún se desconoce cuántos expedientes quedan pendientes y cuánto dinero resta por pagar. "Hay un retraso de ocho años en la tramitación y en los pagos de las subvenciones pendientes a las comunidades y, por tanto, a los vecinos y vecinas de Gijón; muchas personas tuvieron que pedir préstamos personales para hacer frente a las derramas de su comunidad para la rehabilitación del edificio, y ocho años después, aún no se les ha abonado pese a tener toda la documentación presentada y dada de paso desde hace mucho tiempo".

Y añade que "los vecinos no pueden seguir esperando más. En este Gijón del desgobierno de la señora Carmen Moriyón, en el que hay dinero suficiente para la publicidad del propio Gobierno y sus infografías y proyectos, para Paseos Gastro o para actuaciones provisionales con tinte electoral, es absolutamente impresentable que se deban estas cantidades a los vecinos desde hace ocho años y no haya intención alguna de pagarlas".

Sostsiene que en 2019, el gobierno local había acumulado 456 expedientes pendientes de tramitación y pago: 183 expedientes correspondientes a la eliminación de barreras; 264 de rehabilitación de fachadas, y 9 del Plan del Muro de San Lorenzo, que sumaban 42.648.000 millones de euros. "Muchos de ellos estaban sin abrir. La montaña de expedientes pendientes desbordaba los armarios. En esto sí que lideraban, en falta de pago y de compromiso con los vecinos. Lo que nos preocupa ahora también es que no hay cantidad consignada para este fin en los presupuestos de 2026 y que aún no sabemos qué parte del excedente puede ir destinada a estos pagos", añade Vaquero.

Y recuerda que los cuatros años siguientes, entre 2019 y 2023, con el gobierno socialista y a pesar de los gastos para las arcas municipales que supuso la pandemia y las dificultades de gestión, se redujeron esos expedientes a 164. Se abonaron 292 expedientes por importe de 28.086.297,42 euros y se tramitaron todos los que había pendientes de pago para eliminación de barreras, 183; 103 de fachadas y 6 del Plan del Muro de San Lorenzo.