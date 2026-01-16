PSOE muestra su "extrema preocupación" por las "incoherencias del PP" en el proyecto de las pistas de atletismo

Archivo - El concejal del PSOE de Oviedo Juan Álvarez Areces - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha expresado este viernes su "extrema preocupación" por las "incoherencias" detectadas en el proyecto de las nuevas pistas de atletismo de la ciudad, tras admitir el concejal de Deportes, Conrado Cuesta, que "por error" se utilizó en los pliegos una clasificación de instalaciones de 2005 ya derogada por la Federación Internacional de Atletismo.

El edil socialista Juan Álvarez ha exigido "garantías por escrito" de que la futura instalación contará con la máxima homologación, la de tipo I, necesaria para celebrar campeonatos internacionales. "Después de cuatro años de idas, venidas y vueltas para pasar del anteproyecto al proyecto, resulta que se ha usado una clasificación que no existe desde hace cuatro años. Cómo para no estar preocupados", ha señalado.

Álvarez ha recordado que el proyecto, valorado en más de 23 millones de euros, ya ha sufrido un sobrecoste cercano al 20% antes del inicio de las obras, a través de un modificado del contrato.

"Debe ser una oportunidad estratégica para el deporte ovetense y hacerse bien. No podemos permitir ambigüedades que terminen dejando una pista limitada a entrenamientos o competiciones menores, o que no sirva para registrar marcas oficiales, como ocurrió con el Palacio de los Deportes", ha advertido.