PSOE de Oviedo alerta de que la "incapacidad" del PP pone en riesgo más fondos europeos

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha advertido este jueves del riesgo de pérdida de más fondos europeos en la ciudad por la "manifiesta incapacidad" del Equipo de Gobierno del PP para ejecutarlos.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el edil Jorge García Monsalve, Llaneza ha lamentado que la devolución de fondos europeos "se está convirtiendo en un clásico" en la capital asturiana. Desde el inicio del mandato, ha dicho, se han devuelto casi 11 millones de euros.

Ahora están en riesgo, al menos, otros 9,6 millones destinados a actuaciones que tienen que estar ejecutadas a 30 de junio de 2026. El edil García Monsalve ha dado el detalle de estas cifras. En concreto, a juicio del PSOE están en riesgo 2,1 millones de euros del plan de sostenibilidad turística --del que se han ejecutado menos de 50.000 euros--, 2,7 millones para las obras de rehabilitación de las piscinas del Parque del Oeste; otros dos millones del centro social de Ventanielles; y otros 2,8 millones del PERTE del Agua para la digitalización del canal del Aramo.

"Se nos echa el tiempo encima", ha asegurado García Monsalve, quien ha indicado que este es un momento "trascendental" para la finalización de todas estas actuaciones al haber anunciado ya la Unión Europea que no habrá más prórrogas para ejecutar los proyectos con cargo a estos fondos.