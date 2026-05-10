El PSOE de Oviedo critica la gestión municipal del asentamiento en la antigua fábrica de Loza en San Claudio

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha reclamado este domingo "más recursos, más personal y una coordinación real" para los servicios sociales municipales, tras las discrepancias en la información sobre un asentamiento chabolista localizado en la antigua fábrica de Loza de San Claudio.

Ponga ha criticado la "descoordinación" del equipo de gobierno en la gestión de este caso, después de que la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, señalase en comisión que tuvo conocimiento del asentamiento por la prensa y anunciase una intervención inmediata, mientras que posteriormente afirmó en el Pleno que las familias ya no permanecían en el lugar. El alcalde de barrio de San Claudio, según la socialista, confirmó después en una entrevista que las familias seguían allí.

La edil socialista ha señalado que este caso refleja "las enormes carencias que siguen arrastrando los servicios sociales municipales" y ha advertido de falta de profesionales, capacidad de intervención y coordinación entre áreas.

Ponga ha cuestionado además el acuerdo del gobierno local sobre la reforma de la atención social primaria, al considerar que "ha demostrado ser, hasta ahora, exactamente lo que temíamos: un acuerdo vacío, sin incidencia real en la mejora de los servicios sociales, sin refuerzo de plantillas y sin un incremento presupuestario".

La concejala ha anunciado que volverá a preguntar por este asunto en la próxima comisión plenaria y por las actuaciones realizadas en relación con el asentamiento.