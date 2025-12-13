El PSOE de Oviedo exige al Ayuntamiento definir el uso del Palacio de los Deportes: ¿Conciertos o deporte?

Archivo - Palacio de los Deportes de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara ha mostrado este sábado su preocupación ante la "ausencia de una estrategia clara y pública sobre el uso prioritario del Palacio de los Deportes". El equipo de gobierno, ha dicho, "sigue sin definir ni presentar un documento que establezca cómo se distribuirán las fechas entre actividades deportivas y espectáculos".

En una nota de prensa, la edil ha recordado que el gobierno municipal anunció que el recinto acogería un número limitado de conciertos que sería compatible con la práctica deportiva y con la actividad habitual del equipamiento. "Sin embargo, los planes del equipo de gobierno apuntan a una programación de numerosos conciertos, 25 al año, muy por encima de lo anunciado inicialmente", ha lamentado.

Se trata de una situación que "preocupa" al PSOE ovetense porque "podría afectar al desarrollo de las actividades deportivas y a los clubes que compiten en el Palacio de los Deportes". Es por ello que la concejala ha registrado ante la comisión de Educación, Deportes y Cultura una pregunta en la que solicita una "aclaración expresa" sobre si el Palacio de los Deportes seguirá siendo un recinto prioritariamente deportivo o si, por el contrario, pasará a convertirse en un espacio centrado en conciertos y grandes eventos, relegando el uso deportivo a un papel secundario.