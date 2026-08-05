El PSOE de Oviedo exige explicaciones por la compra de un local en el Calatrava tras adquirir la galería

Los concejales del PSOE de Oviedo Jorge García Monsalve y Juan Álvarez Areces. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve y Juan Álvarez Areces, han anunciado que preguntarán en el próximo pleno municipal sobre los motivos que han llevado al Consistorio a mostrar interés por la compra de un local de 1.000 metros cuadrados en el edificio Calatrava dos años después de haber adquirido la galería al completo.

En una rueda de prensa, ambos ediles han explicado que la compra del edificio Calatrava se formalizó en 2024 con el objetivo municipal de dotarse de espacios para uso público y para complementar las instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones ubicado en la planta más alta del inmueble.

Dos años después, han cuestionado, se plantea la necesidad de adquirir un local en la parte trasera del inmueble --donde antes había una tienda de pinturas--, para complementar los equipamientos municipales. Jorge García Monsalve ha explicado que el Ayuntamiento ya había mostrado interés por adquirir dicho inmueble antes de la compra de los 45.000 metros cuadrados de la galería comercial y ha cuestionado que la operación se haya reactivado sin justificar la adquisición directa del inmueble ni "acreditar previamente" que el Ayuntamiento no dispone de espacios para una finalidad que tampoco ha quedado aclarada en el expediente de compra.

"El único informe que pretende justificarlo es un informe de turismo de dos páginas en el que no aparece un estudio de alternativas patrimoniales", ha explicado el edil, para después agregar que tampoco aparece "ninguna justificación" para demostrar que los 45.000 metros "no sirven".

UNA OPERACIÓN DE "DUDOSA RENTABILIDAD"

Por su parte el concejal Juan Álvarez Areces ha puesto el foco en el coste económico que supone esta operación, asegurando que la compra de ese local se proyecta en 966.000 euros, frente a los 4,6 millones que costó la galería al completo con sus 45.000 metros cuadrados.

A ese importe, el edil socialista ha añadido el coste estimado de la rehabilitación del inmueble, que eleva la cifra de la operación hasta casi tres millones de euros. Estos datos ponen de manifiesto la "dudosa rentabilidad" de la operación, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento dispone, en la misma ubicación, de 45.000 metros cuadrados a los que todavía no le ha dado uso por completo, con "espacio más que de sobra" para acondicionarlo.

El concejal Jorge García Monsalve ha agregado que en el expediente de compra no aparece "ninguna justificación" sobre el uso que se pretende dar al local, algo que exige la ley cuando se trata de una adquisición directa por necesidades públicas. "Tienen que acreditar suficientemente que el patrimonio propio no sirve para ese uso", ha zanjado.