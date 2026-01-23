El PSOE de Oviedo lleva al pleno la situación "irregular" del parking de La Escandalera

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha anunciado este viernes que llevará al pleno municipal la situación "irregular" del aparcamiento de La Escandalera y ha mostrado su preocupación por los usos de una zona "emblemática" de la ciudad.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el edil Jorge García Monsalve, el portavoz socialista ha explicado que, tras 50 años de concesión privada del aparcamiento y tras dos prórrogas, se podría "repensar" si es un buen momento para convocar un concurso de ideas similar al que se pondrá en marcha para el futuro de la fábrica de armas de La Vega.

El concejal García Monsalve, por su parte, ha puesto el foco en la "anomalía" que supone que el Ayuntamiento no resuelva la situación del parking y ha señalado que responde a una "dejación de funciones" que compromete la "legalidad, la transparencia y la defensa del interés público". El edil ha explicado que desde septiembre de 2023 el coste de la concesión del aparcamiento ya se pagó, con lo que actualmente se está "financiando y enriqueciendo" al concesionario.

Ha añadido además que el Ayuntamiento "incumple" la normativa en materia de accesibilidad y evacuación en este equipamiento, recordando la reciente denuncia de un usuario del aparcamiento por una caída que terminó resolviéndose con una indemnización de 40.000 euros a pagar desde las arcas públicas locales.