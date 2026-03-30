PSOE de Oviedo pide un carril bici segregado en la acera entre Buenavista y La Pixarra

El PSOE de Oviedo reclama incorporar un carril bici en la nueva conexión peatonal entre Buenavista y La Pixarra - PSOE

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado incluir un carril bici segregado en el proyecto de construcción de una acera entre el alto de Buenavista y el complejo deportivo para garantizar "una movilidad segura y sostenible".

El concejal Juan Álvarez Areces ha valorado positivamente la iniciativa del equipo de gobierno de crear una conexión peatonal de aproximadamente dos kilómetros, pero ha advertido de que el proyecto "nace incompleto" al no contemplar infraestructura para bicicletas, un recorrido considerado idóneo para su uso.

Álvarez ha recordado casos anteriores, como la Ronda Sur y la conexión entre la glorieta de Santullano y La Faba, donde se añadieron carriles bici de forma posterior.

El PSOE ha subrayado que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Oviedo recomienda desarrollar una red de carriles bici segregados para aumentar la seguridad y que la conexión con La Pixarra forma parte de rutas habituales de ciclismo de carretera, por lo que un carril bici supondría "una mejora en la seguridad vial"

Asimismo, los socialistas han planteado corregir deficiencias en tramos ya ejecutados, como la conexión ciclista entre la glorieta de Santullano y la zona de la Cruz Roja, donde existen problemas de continuidad que, a su modo de ver, generan "confusión".

Para solucionarlo, proponen intervenciones de bajo coste, adaptando el trazado a pasos de peatones y reforzando la señalización.