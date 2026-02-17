El PSOE de Oviedo pide declarar el Campo San Francisco Bien de Interés Cultural (BIC)

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha pedido elevar la protección del Campo San Francisco y declararlo Bien de Interés Cultural (BIC), a fin de reforzar la protección del histórico parque ovetense frente a los "abusos sistemáticos" a los que considera que está siendo sometido durante fiestas y eventos.

En unas declaraciones a los medios, el portavoz socialista ha explicado que su grupo llevará a la próxima Comisión de Urbanismo una proposición para solicitar al Principado la declaración del Campo como BIC. A su juicio, este espacio es "uno de los elementos identitarios más singulares de Oviedo". A pesar de que ya cuenta con la categoría de 'Jardín Histórico', Llaneza ha asegurado que es necesario "dar un paso más" en su conservación.

El dirigente socialista ha advertido de que, en los últimos años, el espacio ha sufrido "una presión excesiva" derivada del uso hostelero, actuaciones multitudinarias o botellones, especialmente durante las fiestas navideñas y de San Mateo. "No se trata de prohibir su uso, sino de evitar los abusos", ha afirmado, defendiendo un modelo de "uso razonable y equilibrado" del parque que garantice su integridad.

El PSOE propone además que en un plazo máximo de seis meses se redacte el plan director del Campo de San Francisco, un documento cuya elaboración se viene reclamando desde hace años y que establecería qué actividades son compatibles con la conservación del espacio. "Es una herramienta imprescindible para protegerlo y garantizar su futuro", ha subrayado Fernández Llaneza.

Por otro lado, ha explicado que la declaración como BIC permitiría al Ayuntamiento y al Principado acceder a subvenciones del Ministerio de Cultura y de la Unión Europea, fondos que podrían destinarse a la mejora, mantenimiento y protección del parque.