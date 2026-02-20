PSOE de Oviedo pide dotar de planificación económica y estabilidad la estrategia municipal contra la soledad no deseada

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado un documento con sus aportaciones a la estrategia municipal contra la soledad no deseada con el fin de "reforzar su ambición, dotarlo de mayor rigor presupuestario y consolidarlo como una política pública estructural y evaluable".

"Es imprescindible incorporar una memoria económica clara, detallada y transparente que permita conocer con precisión los recursos destinados a cada uno de los cuatro ejes en torno a los que se desarrollará el plan: prevención, detección, intervención, tecnología y trabajo en red", ha expresado la edil Marisa Ponga.

La edil socialista ha subrayado que, sin una planificación económica definida, la estrategia corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones, por lo que considera necesario concretar partidas, calendarios y mecanismos de evaluación que garanticen su viabilidad y continuidad en el tiempo.

Asimismo, ha defendido que el documento debe fijar objetivos medibles e indicadores de seguimiento que permitan valorar el impacto real de las medidas adoptadas y corregir posibles desviaciones.

En el apartado de propuestas, el Grupo Socialista plantea que la primera medida a desarrollar sea la elaboración de un mapa de riesgo que permita identificar las situaciones de mayor vulnerabilidad. También proponen que las primeras acciones piloto incluyan un cribado de las personas mayores de 80 años que vivan solas, de forma que los servicios municipales se dirijan directamente a ellas y no a la inversa.

Además, han pedido que se evite el asistencialismo en el enfoque de la estrategia y que la lucha contra el edadismo ocupe un papel central en su desarrollo. Entre otras medidas, proponen la formación de un voluntariado especializado en la atención a personas mayores y la creación de un distintivo o sello que reconozca a las entidades del tejido social y comunitario que se impliquen en la acción comunitaria vinculada al plan.

Por último, el Grupo Socialista plantea la creación de una unidad municipal específica sobre soledad no deseada, que garantice la necesaria transversalidad de este tipo de políticas dentro de la estructura del Ayuntamiento.