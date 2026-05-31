El PSOE de Oviedo pide explicaciones sobre la licencia de obras de un supermercado en Cerdeño

Archivo - El concejal del PSOE de Oviedo Juan Álvarez Areces - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una pregunta de cara al Pleno municipal del próximo martes, 2 de junio, con el objetivo de que el equipo de gobierno explique los criterios técnicos utilizados para justificar el certificado de compatibilidad urbanística concedido al proyecto de un supermercado en Cerdeño.

La iniciativa surge después de que el Ayuntamiento haya incoado un procedimiento administrativo para revisar la licencia de obras concedida a Mercadona para la construcción de un supermercado y aparcamiento, tras un requerimiento del servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias.

Según ha informado el PSOE en nota de prensa, en la documentación administrativa consta que el Principado plantea la posible anulabilidad de las resoluciones mediante las cuales se otorgaron tanto la licencia como el permiso de inicio de las obras, lo que ha llevado al Ayuntamiento a abrir un trámite de declaración de lesividad para determinar si dichas autorizaciones pudieran ser contrarias al ordenamiento jurídico.

Desde el Grupo Municipal Socialista muestran su preocupación por la situación generada, especialmente teniendo en cuenta el avanzado estado de ejecución de unas obras que "afectan a un ámbito de notable complejidad técnica, con importantes movimientos de tierra y actuaciones de cimentación de elevada dificultad".

El concejal socialista Juan Álvarez Areces ha señalado que "es imprescindible que el equipo de gobierno dé explicaciones claras sobre cómo se justificó urbanísticamente este proyecto y qué informes avalaron la compatibilidad urbanística de una actuación que ahora está siendo cuestionada por el Principado, tras las denuncias de los vecinos colindantes".

Por ello, el PSOE preguntará en el Pleno "cuál fue el criterio técnico para la justificación del Certificado de Compatibilidad Urbanística", reclamando transparencia y garantías jurídicas en la tramitación de expedientes urbanísticos de gran impacto para la ciudad.

El Grupo Municipal Socialista considera necesario esclarecer todas las circunstancias que rodean este expediente y depurar responsabilidades políticas si se confirma que hubo irregularidades en la concesión de la licencia.