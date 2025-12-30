El PSOE de Oviedo pide medidas ante la proliferación de "botellones masivos" en el Campo San Francisco en Navidad

Archivo - Campo San Francisco, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha denunciado la celebración de "botellones masivos" en el Campo San Francisco con motivo de la navidad, en el entorno del aguaducho, y ha pedido medidas al Ayuntamiento para evitarlo.

En una nota de prensa se ha referido a una concentración en Nochebuena que dejó "una imagen lamentable del espacio" con daños en las zonas verdes y el mobiliario, llegando a afectar a la portada románica de San Isidoro.

Fernández Llaneza ha subrayado que este tipo de conductas no deberían tener cabida en ningún punto de la ciudad, ya que están prohibidas por la normativa municipal en su ordenanza de Convivencia Ciudadana. "Menos aún en un enclave de especial protección patrimonial como es el Campo San Francisco, declarado Jardín Histórico y protegido por la Ley de Patrimonio del Principado de Asturias", ha agregado.

Ante estos hechos, Fernández Llaneza ha registrado una serie de preguntas ante la comisión plenaria de Urbanismo e Infraestructuras para que el equipo de gobierno aclare si tenía conocimiento de la situación generada el pasado 24 de diciembre, por qué motivo no intervino la Policía Local en caso de ser conocedores de lo ocurrido y qué medidas preventivas piensa adoptar el Ayuntamiento para evitar que este tipo de episodios se repitan, especialmente de cara al inminente 31 de diciembre.