El PSOE de Oviedo plantea sacar de la Mesa de Contratación a los concejales

Los ediles socialistas Jorge García Monsalve y Carlos Fernández Llanera durante la rueda de prensa de este lunes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, ha presentado una proposición para modificar la composición de la Mesa de Contratación con el objetivo de "reforzar su carácter técnico, su independencia y las garantías de imparcialidad" en los procedimientos de adjudicación pública, sacando de la Mesa a los concejales.

En una nota de prensa, ha explicado que su intención es hacer que la Mesa de Contratación esté integrada "exclusivamente" por personal funcionario o laboral de carácter técnico y que sea presidida por un funcionario de la Corporación, eliminando la participación de miembros electos en este órgano, ya que según la normativa, no es obligatoria su presencia.

"Queremos reforzar la separación entre la función política de dirección y control y la función técnica de valoración de las ofertas. La contratación pública debe estar blindada frente a cualquier sospecha de injerencia política", ha señalado García Monsalve.

Desde el PSOE se subraya que esta medida se alinea con una tendencia creciente en distintos ayuntamientos españoles orientada a profesionalizar y reforzar la neutralidad de las mesas de contratación.