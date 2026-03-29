El PSOE de Oviedo quiere versión en asturiano de la web municipal para mejorar la candidatura a Capital de la Cultura

Archivo - El concejal del PSOE de Oviedo, Javier Ballina. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una proposición para impulsar una versión en asturiano de la web municipal, como parte del compromiso con la diversidad lingüística y cultural de la ciudad y como refuerzo de las aspiraciones de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

La iniciativa, ha remarcado el concejal socialista Javier Ballina, busca potenciar el uso del asturiano a nivel institucional y en coherencia con la propuesta de la candidatura a Capital de la Cultura que ha destacado por situar la "amabilidá" como uno de los ejes centrales de la misma.

"Un concepto que, además, ha sido formulado en asturiano, reforzando el valor simbólico y cultural de la lengua propia. Es hora de que el Ayuntamiento muestre también su 'amabilidá' en el uso institucional de la lengua asturiana", ha apuntado el edil.

Ballina subraya que esta apuesta conecta con los principios recogidos en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que reconoce la protección y promoción de estas lenguas como una contribución esencial a una Europa basada en la democracia y la diversidad cultural.

Asimismo, recuerda que el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo 2035 ya recoge de forma expresa la importancia de la "diversidad cultural y lingüística",