El PSOE de Oviedo rechaza el proyecto de "aparcamiento privado" en La Escandalera y reclama gestión pública

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez, ha criticado este viernes los planes del equipo de gobierno municipal para ampliar el aparcamiento de La Escandalera, calificando el proyecto de "innecesario" y "perjudicial" para la movilidad sostenible en la ciudad. Según Álvarez, el aparcamiento atraería miles de coches al centro urbano, "justo lo contrario de lo que recomiendan las políticas urbanas modernas", y ha recordado que la instalación es patrimonio municipal tras finalizar la concesión, por lo que no habría razón para volver a entregarlo a un negocio privado.

El edil socialista ha reclamado que se repiense el proyecto desde lo público y el interés general. "Se trata de un equipamiento y un espacio público que podría solucionar otras carencias de la ciudad. Una oportunidad para gestionar desde lo público pensando en las necesidades de los ovetenses", ha señalado.

Álvarez ha subrayado que el proyecto planteado por el alcalde, Alfredo Canteli, repetiría el modelo anterior, "un aparcamiento privado y para el mismo concesionario", y ha criticado las denominadas "colaboraciones público-privadas" del PP, que, a su juicio, salen muy caras a los ciudadanos, citando como ejemplo los contratos del Calatrava, los 'spa' o el equipamiento residencial de La Florida, que necesitaron rescates con fondos públicos.

El concejal del PSOE ha advertido de que las concesiones a largo plazo perjudican la inversión y la innovación y pueden deteriorar el servicio, recordando que el propio aparcamiento de La Escandalera "acabó siendo un garaje oscuro, con plazas demasiado pequeñas, problemas de accesibilidad y de seguridad".

Finalmente, Álvarez ha avanzado que su grupo estudiará la legalidad del procedimiento elegido por el equipo de gobierno para construir el macro aparcamiento, por si no se ajustase a la normativa vigente.