El PSOE de Oviedo reclama un diagnóstico de instalaciones deportivas municipales y un plan de equidad territorial

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo defenderá en la próxima comisión plenaria de Educación y Deportes una proposición para exigir al equipo de gobierno un diagnóstico integral del estado de todas las instalaciones deportivas municipales y la puesta en marcha de un plan de equipamientos deportivos basado en criterios de equidad territorial.

En una nota de prensa, la edil Natalia Sánchez Santa Bárbara, advierte de que la capital asturiana "no puede seguir teniendo dos velocidades en materia deportiva: una vinculada a las grandes inversiones y otra marcada por el deterioro, la falta de mantenimiento y la ausencia de planificación en numerosos barrios y parroquias rurales". "El acceso al deporte no puede depender del barrio o parroquia en el que se viva", ha remarcado.

La iniciativa de los socialistas denuncia que, mientras el Ayuntamiento impulsa proyectos millonarios como la rehabilitación del Palacio de los Deportes o las nuevas pistas de atletismo de Ciudad Naranco, continúan sin resolverse "problemas históricos" en numerosos equipamientos. Como ejemplos, el PSOE señala la falta de un polideportivo adecuado en Ciudad Naranco, el deterioro de las instalaciones de Trubia, las deficiencias en Colloto o el estado de las piscinas y pistas de atletismo de San Lázaro.

El PSOE también pone el foco en la situación de las parroquias rurales, donde consideran que la dispersión geográfica y la falta de alternativas accesibles "agravan las desigualdades territoriales". "Cuando eso ocurre, lo que debería ser un derecho cotidiano acaba convirtiéndose en un privilegio", señalan.

La proposición plantea que el Consistorio elabore en un plazo máximo de seis meses un diagnóstico completo del estado de las instalaciones deportivas municipales y de las principales carencias en los distintos barrios y parroquias.

Los socialistas proponen desarrollar un plan de equipamientos deportivos que incluya un calendario de actuaciones priorizadas, un sistema permanente de mantenimiento preventivo y correctivo, medidas de accesibilidad universal, criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, así como mecanismos de participación vecinal y de las entidades deportivas.

Por último, recuerdan que el reconocimiento de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte debe servir "para impulsar una política deportiva más equilibrada, planificada y capaz de garantizar el acceso real a la práctica deportiva en todos los rincones del municipio", y evitar que se quede únicamente "en una campaña de imagen o en la celebración de grandes proyectos puntuales".