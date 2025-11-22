El PSOE de Oviedo reclama explicaciones por la falta de avances en las obras del campo de fútbol Lolo Rodríguez de Fumea

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santabárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha solicitado este sábado al equipo de gobierno explicaciones por la ausencia de avances en las obras de reparación y mejora del campo de fútbol Lolo Rodríguez de Fumea, en Olloniego, una instalación cuyo deterioro ya había advertido el PSOE en julio pasado.

La edil ha subrayado que el campo presenta "deficiencias graves", algunas con riesgo para el público, los jugadores e incluso para el tráfico, al no existir redes que impidan la salida de balones hacia la autovía A-66. Además, denuncia que la instalación carece de accesos adaptados para personas con movilidad reducida y que el forjado dejado tras la fallida ampliación de gradas supone un peligro.

Sánchez Santa Bárbara, a través de una nota de prensa, también ha señalado problemas en actuaciones recientes financiadas con presupuesto del consejo de distrito, como una puerta de acceso demasiado estrecha para vehículos de mantenimiento o de emergencias y un remate metálico peligroso en la cubierta del polideportivo anexo.

La edil socialista ha registrado ante la comisión plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos una serie de preguntas para conocer el estado administrativo del proyecto, la inversión necesaria, las causas del retraso y si existe un cronograma con fechas de inicio y finalización de las obras.

El Nalón Club de Fútbol, que utiliza la instalación desde 1957, mantiene el campo gracias al esfuerzo de su junta directiva, aunque Sánchez Santa Bárbara ha recordado que "intervenciones de mayor calado solo pueden ser asumidas por el Ayuntamiento".