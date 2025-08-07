El PSOE de Oviedo reclama "rigor" al alcalde y denuncia contradicciones del equipo de gobierno sobre La Vega

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha exigido este jueves "rigor" y "coherencia" al equipo de gobierno municipal, al que ha acusado de actuar "a base de ocurrencias y declaraciones en prensa" en relación con la candidatura de la ciudad para acoger la Agencia de Salud Pública.

Fernández Llaneza ha criticado que, mientras el alcalde ha reclamado por carta al Principado el apoyo para que la futura agencia tenga su sede en el castillete de la antigua fábrica de armas de La Vega, días después el primer teniente de alcalde, Mario Arias, ha admitido ante el rector de la Universidad de Oviedo que el Ayuntamiento no dispone aún de dichos terrenos.

"No se puede exigir la Agencia de Salud para el castillete de La Vega y, casi a la vez, reconocer que ni siquiera se dispone de los terrenos", ha señalado el portavoz socialista, quien ha denunciado la falta de avances en el desarrollo del convenio sobre La Vega, aprobado hace casi un año.

Según Fernández Llaneza, el alcalde "actúa y exige como si hubiera trabajado y completado el desarrollo del acuerdo" mientras es su "propio número dos quien le contradice, buscando además confrontar con la Universidad en una nueva polémica estéril".

El edil socialista ha recordado que el PSOE ya respaldó hace año y medio la candidatura de Oviedo para acoger la Agencia de Salud, pero sin vincularla a un inmueble del que el Ayuntamiento no dispone. "Lamentablemente, seguimos igual", ha criticado.

Asimismo, ha recordado que "fue el voto del PP el que tumbó la creación de la Agencia de Salud el pasado mes de marzo" y ha instado al equipo de gobierno a "serenarse y trabajar con rigor para no perder esta oportunidad".

Fernández Llaneza ha reclamado al Consistorio que desarrolle el convenio de La Vega, defienda la candidatura de la ciudad para albergar la Agencia de Salud y respete la autonomía universitaria.

"Echo en falta un poco de normalidad en todos estos debates", ha dicho, al tiempo que ha reclamado que cada institución asuma sus competencias: "El Ayuntamiento tiene sus responsabilidades; el Principado debe resolver las sedes judiciales y la Universidad desarrollar su plan estratégico".

Por último, ha pedido al alcalde que abandone la "confrontación política" y facilite los procesos institucionales. "La política tiene que servir para solucionar problemas, no para crearlos de forma artificial", ha concluido.