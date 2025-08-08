El PSOE de Oviedo recurre la prórroga del contrato de 'renting' de la Policía Local por considerarla contraria a Derecho

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo ha presentado este martes un recurso potestativo de reposición contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del pasado 24 de julio, por la que se aprobó una nueva prórroga del contrato de arrendamiento de vehículos para la Policía Local adjudicado a la empresa Alphabet España Fleet Management S.A.

Según ha explicado el PSOE en una nota de prensa, el contrato ya había sido prorrogado una vez, agotando el periodo máximo de cinco años permitido legalmente.

Dicen que, según el equipo de gobierno, la nueva prórroga, de hasta nueve meses, se basa en la necesidad de garantizar un servicio esencial.

"Sin embargo, desde el Grupo Municipal Socialista creemos que esta segunda prórroga es ilegal, ya que los contratos de arrendamiento de bienes muebles, como es el caso del 'renting' de vehículos, no pueden exceder ese plazo máximo de cinco años, ni siquiera de forma excepcional, según el artículo 29.5 de la Ley de Contratos del Sector Público", ha señalado el concejal del PSOE Jorge García Monsalve.

"El gobierno local está forzando los límites de la legalidad con esta decisión. La normativa es clara: los contratos de renting no admiten más prórrogas una vez superado el máximo legal", ha defendido el edil socialista.

Desde el PSOE exigen la "inmediata anulación" de la resolución y una planificación "adecuada" de los contratos públicos que afectan directamente a servicios esenciales como la seguridad ciudadana.