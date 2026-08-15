El PSOE de Oviedo restringir el tráfico en el entorno del Pico Paisano

Papelera en el Naranco - PSOE DE OVIEDO

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha registrado dos ruegos para la próxima Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos en los que insta al PP a restringir el tráfico en la cima del Naranco, concretamente donde se ubica el monumento al Sagrado Corazón en el Pico Paisano.

"Durante el periodo veraniego, puentes festivos y fines de semana, y dado que se dispone de un estacionamiento a un centenar de metros, vamos a solicitar al equipo de gobierno que se restrinja el acceso de coches al pequeño aparcamiento, a excepción de aquellos en los que viajen personas con movilidad reducida", ha argumentado Llaneza.

Considera que con esa actuación "no sólo se evitaría colapsar la zona, sino que favorecería el disfrute de la cima para todas y todos los visitantes con mayor tranquilidad y seguridad".

En opinión de Fernández Llanera "esta afluencia masiva de turistas origina, en no pocas ocasiones, inconvenientes y situaciones evitables entre conductores que llegan con sus coches hasta la misma cima y coches estacionados en los arcenes con el consiguiente peligro para peatones, ciclistas y los propios conductores".

Por otra parte, el edil socialista pide en su escrito que se instalen más papeleras. "Es un lugar que merece la pena cuidar. En todo el entorno sólo hay dos papeleras muy pequeñas que se desbordan de basura con el añadido de que, dado que es un lugar en el que el viento suele arreciar, acaba diseminada por todo el entorno, lo que brinda una pésima imagen", ha comentado.