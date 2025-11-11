El PSOE pedirá en Pleno ampliar la ZBE de La Calzada para restringir el tráfico pesado por Príncipe de Asturias

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón Tino Vaquero, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón Tino Vaquero llevará al próximo Pleno una iniciativa de cara a instar al Gobierno local a que amplíe la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada para poder restringir el paso de los vehículos más contaminantes, fundamentalmente tráfico pesado camino del puerto gijonés de El Musel, por la avenida de Príncipe de Asturias.

Vaquero, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha aludido a las movilizaciones de los vecinos ante el problema de contaminación, también acústica, que pone en riesgo su salud en la zona Oeste por el tráfico pesado y que exigen a las tres administraciones implicadas que pongan soluciones.

En el caso del Ayuntamiento gijonés, Vaquero ha incidido en que, con base a un estudio realizado, pasan más de 1.300 vehículos pesados cada día por la avenida de Príncipe de Asturias.

Al tiempo, ha llamado la atención sobre la ZBE de La Calzada excluye del perímetro a la avenida de Príncipe de Asturias, por lo que cree que es conveniente ampliar este espacio e incluirla, además de comenzar a sancionar el paso de vehículos contaminantes, con función a las etiquetas ambientales de la DGT.

Para el edil socialista, el hecho de que la avenida de Príncipe de Asturias sea una vía estatal puede limitar las restricciones, pero cree que el Ayuntamiento tiene potestad para actuar en la citada ZBE.

Tampoco considera que la restricción de paso del tráfico pesado por la citada vía pueda limitar actividad de El Musel, ya que existen vías alternativas por Aboño.

Sobre el grado de restricción de circulación, ha indicado que el Gobierno local puede diseñar esta como crea conveniente, ya sea horaria, o por etiquetas ambientales o con función a si la carga es más o menos contaminante, por ejemplo.