El PSOE pide al Ayuntamiento de Oviedo que retire los pliegos para el estudio de viabilidad del parking de El Campillín

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez Areces, en el Campillín. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha pedido este martes al Equipo de Gobierno que retire los pliegos para el estudio de viabilidad del parking de El Campillín, ahora que el alcalde, Alfredo Canteli, ha decidido posponer el proyecto hasta lograr el consenso vecinal.

En unas declaraciones a los medios en el parque, Llaneza ha explicado que su grupo cree que el aplazamiento del proyecto es más una "retirada estratégica" para "intentar boicotear" la manifestación que está convocada para el 11 de abril, y ha emplazado al alcalde a, "si es un hombre de palabra", retirar "de forma inmediata" los pliegos para el aparcamiento subterráneo.

A juicio del portavoz socialista, deberían retirarse "ya" estos pliegos antes de que ninguna empresa pueda presentar algún proyecto y luego "haya que correr el riesgo de tener que indemnizarles"

ALTERNATIVA EN LA RONDA SUR

Llaneza ha remarcado que la mayoría de los vecinos de la zona están en contra de este aparcamiento y en su lugar, el PSOE plantea un aparcamiento disuasorio en la vaguada que se forma entre la Ronda Sur y Santo Domingo, a dos minutos a pie del proyectado por el Ayuntamiento. "Es mucho más viable y mucho más respetuosa", ha asegurado.

Asimismo, esta actuación permitiría unir los barrios de San Lázaro y de Santo Domingo, rompiendo la "cicatriz" que supuso la construcción de la Ronda Sur en su día.

Por su parte, el concejal Juan Álvarez Areces ha acusado al alcalde de "mentir" a los vecinos con el proyecto de este aparcamiento, ya que aunque se dijo que se reservarían plazas para los vecinos, en los pliegos no aparece esta condición.

El único objetivo, ha lamentado, es "convertir este jardín y este parque, que es un pulmón de la zona centro, en una mina en la que la rentabilidad es el único límite", algo que los socialistas ovetenses rechazan porque "va en contra de todos los principios" de la Zona de Bajas Emisiones y la movilidad sostenible.

En su lugar, el PSOE sí estaría a favor de actuar en el exterior del parque de manera que se incorporen las calles del entorno en el casco antiguo. "Ese estudio podría hacerse perfectamente sin hacer el parking", ha indicado Álvarez.