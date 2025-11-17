El PSOE pide la devolución del proyecto presupuestario porque "es irreal, ajeno al presente y ciego al futuro"

El concejal del PSOE, Jorge Monsalve y y el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos para 2026 y pide que el mismo sea devuelto al Gobierno porque se trata de un presupuesto "irreal, que ajeno al presente y que es ciego al futuro del municipio".

Así lo han indicado el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza y el concejal Jorge Monsalve, que han recordado que "el PSOE tendió la mano inicialmente a una negociación sincera y real pero la respuesta del equipo de Gobierno fue el desprecio total y absoluto".

"Ni se nos llamó. Un gesto que demuestra el talante democrático de Canteli", dijo Llaneza que ha indicado que "no se pueden hacer cambios de calado via enmiendas parciales, por ello solo cabe enmienda a la totalidad".

PREMISAS

Jorge Monsalve ha explicado que la enmienda a la totalidad del PSOE se basa en tres premisas. La primera de esas premisas es que son unas cuentas irreales ya que los ingresos que recogen están sobredimensionados y son muy poco realistas; también los gastos también están sobredimensionados.

La segunda premisa es que no responden a las necesidades del presente. "Esto se ve claramente a un tema concreto como es no afrontar la crisis de acceso a la vivienda. No hay ni un programa propio relacionado con esta materia tan importante. Lo único que hay en materia de vivienda es una partida para pagar los sueldos de la oficina de vivienda lo que supone el 0,006% del presupuesto", dijo Monsalve.

Pero además cree que el PSOE que las cuentas presentadas por el PP, "siguen debilitando los servicios sociales, siguen subordinando las políticas de igualdad se sigue subordinando a servicios sociales o siguen sin destinando cero euros a los barrios".

La tercera de las premisas que justifica la enmienda a la totalidad es según el PSOE, que el presupuesto "renuncia al futuro del municipio, es un presupuesto vacío, algo que se hace especialmente evidente en los grandes proyectos que hay para esta ciudad y que además fueron comprometidos por el propio alcalde y ahora carecen de presupuestos".