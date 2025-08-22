El PSOE pide explicaciones sobre las medidas de seguridad y movilidad durante la Semana Grande

OVIEDO/GIJÓN 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Gijón llevará a Comisión las medidas de seguridad y movilidad del gobierno local durante la Semana Grande. Los socialistas cuestionan que se hayan establecido procedimientos especiales de acceso y evacuación del barrio de Cimavilla tras el cierre de la calle Claudio Alvargonzález con motivo de la instalación del Paseo Gastro.

Así lo ha trasladado este viernes en rueda de prensa la concejala Carmen Eva Pérez Ordieres, que ha explicado que la única salida discurría por la calle Escultor Sebastián Miranda provocando numerosos atascos diarios debido a que coincide en su tramo final con uno de los pasos de peatones más transitados de la ciudad, el de tránsito de Campo Valdés que une la Plaza Mayor y el Paseo del Muro de San Lorenzo.

En su intervención, Pérez Ordieres se ha referido a las aglomeraciones vividas el 10 de agosto durante el concierto de los 'Mojinos Escozíos' debido a un exceso de aforo en la Plaza Mayor que impedían la circulación de vehículos.

"La única salida habilitada estaba bloqueada. Se vivieron situaciones de caos con los consiguientes riesgos que conlleva, aunque no se materializan afortunadamente. Lo habíamos advertido en numerosas ocasiones y también las vecinas y vecinos del barrio, pero el gobierno hizo caso omiso", dijo la portavoz del Grupo Municipal Socialista.

A juicio de los socialistas esto es consecuencia de la falta de previsión y de coordinación entre la concejalía de Seguridad, la de Tráfico y la de Festejos.

"Queremos que den las explicaciones oportunas. Los atascos son prácticamente a diario en el Tránsito de Campo Valdés. Si es la única salida del barrio, ¿qué ocurriría si hay una emergencia?", añadió la edil que además denuncia que las cifras marcan el verano gijonés en manos de Foro y el tránsfuga de Vox, a quienes les interesa mantener a un Partido Popular completamente relegado.