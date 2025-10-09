El PSOE pide que los locales comerciales que se transformen en viviendas queden excluidas de uso turístico

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez, ha registrado este jueves una proposición ante la comisión plenaria de Urbanismo para que las viviendas que puedan surgir de la transformación de los locales comerciales "se destine exclusivamente al uso residencial habitual, quedando excluidos de forma expresa su uso como vivienda turística".

El edil ha expresado la inquietud de su grupo por el "indisimulado entusiasmo mostrado por el alcalde, en su reciente visita a la oficina municipal de la Vivienda, por la conversión de bajos comerciales en viviendas". Álvarez ha recordado que "existen importantes limitaciones en el Plan General en cuanto a iluminación, ventilación o climatización que no serán fáciles de soslayar, salvo que se esté pensando en viviendas de muy mala calidad o en usos que no contribuirían a aumentar la oferta de alquiler residencial".

El edil socialista ha advertido de que "permitir que estos nuevos inmuebles se utilicen como viviendas turísticas desvirtuaría el objetivo de la medida y aumentaría la presión sobre el mercado de alquiler". Por ello, la iniciativa socialista busca blindar el carácter residencial de estas viviendas y reforzar los mecanismos de control municipal.

La propuesta plantea que el Ayuntamiento, a través de la Oficina Municipal de la Vivienda y en coordinación con las áreas de Turismo y Urbanismo, realice inspecciones periódicas y pueda imponer sanciones o revocar licencias en caso de incumplimiento. "No podemos permitir que una medida pensada para responder a las necesidades de vivienda acabe agravando los problemas de acceso al alquiler", ha concluido Álvarez Areces.