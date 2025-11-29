El PSOE pide un plan urgente para garantizar el acceso de los servicios de emergencia a los núcleos rurales

Archivo - La edil socialista Sonia Fidalgo. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA - Archivo

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Sonia Fidalgo, ha expresado este sábado su preocupación tras el incendio producido hace pocos días en una vivienda del núcleo de Casielles, en Las Caldas.

"Un suceso grave que, además de los daños causados, ha puesto de manifiesto un problema aún más serio: la enorme dificultad de acceso que existe para llegar hasta este y otros núcleos rurales de nuestro concejo", ha destacado la edil socialista.

Según ha explicado Fidalgo, Casielles cuenta con vías extremadamente estrechas y con un trazado que dificulta seriamente la entrada de vehículos de emergencia, especialmente los camiones de bomberos. Ha dicho que esta situación no es nueva, pero que el incendio ha evidenciado que, ante una emergencia, la respuesta puede verse gravemente comprometida no por falta de medios o personal, sino porque los vehículos no pueden llegar con la rapidez necesaria.

"Durante la intervención, los servicios de emergencia encontraron obstáculos significativos para acceder a la vivienda afectada, lo que provocó demoras críticas en una situación donde cada minuto puede resultar determinante para garantizar la seguridad de las personas", ha detallado la concejala del PSOE.

Fidalgo ha señalado que este problema no es exclusivo de Casielles y ha explicado que la zona rural del municipio presenta carencias estructurales que requieren una actuación firme y planificada por parte del Ayuntamiento. La socialista ha subrayado la necesidad de realizar una revisión completa de las vías rurales, mejorar la señalización y las marcas viales, adecuar los accesos para asegurar la entrada de los vehículos de emergencia y contar con una planificación global que permita detectar y corregir los puntos más vulnerables.

En su opinión, lo sucedido debe servir como una llamada de atención para impulsar un plan de actuaciones que garantice la accesibilidad y la seguridad de los vecinos de los núcleos rurales.

"Hoy por hoy, muchas personas de nuestros pueblos están en situación de riesgo simplemente porque a sus casas no se puede llegar con garantías", ha destacado.

Fidalgo llevará al Pleno de la próxima semana una batería de preguntas sobre los problemas concretos que encontraron los servicios de emergencia durante la intervención en Casielles, pero también sobre si el Ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo actuaciones para mejorar los accesos o plantear soluciones alternativas que garanticen la entrada de los vehículos de emergencia a este núcleo, y sobre si el equipo de gobierno tiene intención de elaborar un diagnóstico completo del estado de las vías rurales, su señalización y su accesibilidad para emergencias en el conjunto de la zona rural.