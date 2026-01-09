PSOE pide revisar la presencia de animales en la Cabalgata de Reyes de Oviedo tras la caída de caballos

Caballos en la cabalgata de Reyes de Oviedo - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado al Equipo de Gobierno que estudie alternativas a la presencia de animales en la Cabalgata de los Reyes Magos, después de que, por segundo año consecutivo, se produjeran incidentes con los tiros de caballos de las carrozas durante el recorrido.

La concejala socialista Marisa Ponga ha registrado un ruego ante la comisión de Políticas Sociales y Juventud en el que recuerda que la Cabalgata del 5 de enero es un evento "consolidado, de calidad artística y con una elevada participación ciudadana", pero subraya que ello no impide analizar posibles mejoras y adaptaciones a los tiempos actuales.

En una nota de prensa, Ponga ha explicado que durante la última edición, varios vídeos difundidos en redes sociales mostraron a caballos resbalando e incluso cayendo al suelo en un tramo del recorrido, concretamente entre las calles Pozos, Ramón y Cajal y Mendizábal. Esta situación obligó a modificar sobre la marcha el desfile, haciendo que los Reyes Magos continuaran parte del trayecto a pie hasta poder retomar sus carrozas.

"No es la primera vez. No se trata de que se desluzca el desfile, hablamos del riesgo de accidentes, del sufrimiento de los animales y del impacto que causa en niños y niñas una escena como la de este año en Pozos o el año pasado en la calle San Francisco", ha destacado Ponga.

La edil socialista ha señalado que las críticas generadas no proceden únicamente de colectivos vinculados al bienestar animal, sino también de una parte significativa de la ciudadanía, preocupada por la seguridad y el trato a los animales en estos actos multitudinarios. "Por eso instamos a la concejalía de Festejos a que valore, de cara a futuras ediciones, la supresión de animales en la Cabalgata o, en caso de mantenerlos, que su recorrido discurra exclusivamente por vías que garanticen que no sufran resbalones ni caídas", ha explicado.