El PSOE plantea reordenar el tránsito peatonal a la entrada del Colegio Santa María del Naranco

Avenida de los Monumentos a la altura del Colegio Santa María del Naranco de Oviedo. - GOOGLE MAPS

OVIEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha propuesto este lunes la creación de un paso de peatones en la Avenida de los Monumentos, a la altura de la entrada del colegio Santa María del Naranco, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en uno de los accesos escolares con más tránsito de la ciudad.

"El acceso del tráfico a este centro escolar es un punto especialmente conflictivo en el que se producen situaciones de riesgo especialmente en los horarios de entrada y salida del alumnado tanto del propio colegio como el de otros centros educativos del Naranco", ha explicado Fernández Llaneza.

El portavoz socialista destaca que, aunque existen dos pasos de peatones regulados por semáforos sobre la avenida de los Monumentos a poca distancia, no hay ninguna señalización en la entrada al colegio Santa María del Naranco lo que dificulta la convivencia pacífica del tráfico de autobuses escolares y padres de alumnos con el de los peatones o ciclistas que se dirigen hacia el Naranco. "No podemos esperar a que ocurra un accidente para actuar", señala el portavoz del PSOE.

La propuesta plantea pintar un paso de peatones en el tramo donde confluyen la entrada al colegio y el tránsito habitual de familias, después de que ya se hayan producido discusiones y situaciones de tensión entre peatones y conductores. "No se trata de un capricho, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado en diciembre prevé ya la creación de zonas de especial sensibilidad para proteger los entornos de centros escolares y sanitarios", ha recordado Fernández Llaneza.

El Grupo Municipal Socialista insiste en que avanzar hacia entornos escolares seguros no solo mejora la movilidad y la convivencia, sino que también fomenta desplazamientos peatonales más sostenibles y una ciudad más amable para la infancia.