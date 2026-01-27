El PSOE presentará en el Debate del Municipio diez resoluciones para que la ciudad recupere su liderazgo

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, diez propuestas de resolución, con las que Gijón recupere el liderazgo que una vez tuvo.

Pérez Ordieres, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha arremetido contra un Gobierno local con una actitud "poco ambiciosa, sin rumbo", que ha hecho que Gijón haya perdido condiciones de vida.

Frente a este panorama, las diez resoluciones buscan revertir los problemas de la ciudad y dar respuesta a las necesidades. Entre estas, está el recuperar las ayudas al transporte o dar una solución al problema de acceso a la vivienda, usando para ello todas las herramientas legales y políticas posibles.

En materia de movilidad, ha remarcado que incluso Oviedo cuenta con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), por lo que ha animado a que Gijón no quede atrás en la movilidad sostenible.

Los socialistas proponen también diseñar un plan de mantenimiento de la ciudad, ante el "abandono" de los barrios, además de pedir que los centros municipales dejen de ser unos meros centros de gestión.

Además, plantean recuperar un modelo de ocio y festejos en la ciudad. A este respecto, ha lamentado que Divertia se ha convertido en un reclamo de los que visitan la ciudad, pero no para los gijoneses.

SEMANA NEGRA

Preguntada por la Semana Negra en el entorno de la playa del Arbeyal, ha incidido en que la ubicación debe servir a la finalidad del certamen. Para ella, este festival es un encuentro cultural, con tradición, y debe garantizarse que pueda desarrollarse.

Pérez Ordieres, eso sí, ha dado por hecho que no va estar exento de complicaciones, al estar cerca de la playa y celebrarse en fecha estival.