El PSOE proclama a Manuel Campa como secretario general con un apoyo del 99,2% de los votos emitido

OVIEDO/AVILÉS 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La agrupación socialista de Avilés ha elegido este sábado a Manuel Campa con el 99,2% de los votos --125 de los 126 emitidos--. La vicesecretaria general y Política Autonómica de la FSA-PSOE, Dolores Carcedo, ha dado la enhorabuena a la nueva ejecutiva, a su secretario general y también ha agradecido el compromiso de todos por desarrollar el proyecto socialista.

"Quiero también felicitar por el excelente trabajo de la ejecutiva anterior en la unanimidad con la que ha sido apoyado la gestión lo avala, y quiero tener un reconocimiento personal y especial para el que fue hasta ahora vuestro secretario general, Luis Fernández Huerga", dijo Carcedo.

Dolores Carcedo ha indicado que ante la "ola ultra-reaccionaria" que estamos sufriendo "se hace más importante que nunca reafirmar las ideas socialistas y trabajar por ponerlas en práctica".

Por eso ha considerado importante celebrar congresos como este, como el autonómico, como el federal en el que se debate y se establece un proyecto político de ciudad, de país y también a nivel europeo.

"Que la extrema derecha de este país compre o defienda los postulados de Trump no nos puede extrañar o no nos sorprende, pero si que lo haga la derecha tradicional sí empieza a ser preocupante. Lo hacen en Asturias cuando defienden una política fiscal agresiva de bajada indiscriminada de impuestos para todos, para beneficiar únicamente a los que más tienen, que no necesitan ese alivio fiscal. Lo hacen también cuando se convierten en una fuerza que quiere únicamente alterar el orden", dijo Carcedo.

La socialista añadió que ante esta situación solo queda defender la idea de progreso en libertad, en igualdad, en diversidad, la justicia social frente a los privilegios, algoq eu ha indicado solo lo pueden hacer los socialistas. "Por eso creo que tenemos un importante trabajo por delante", concluyó.