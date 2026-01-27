El PSOE propone dedicar un espacio público en Oviedo a Jorge Martínez de Ilegales

Archivo - Ilegales durante una actuación en el festival Noches del Botánico, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, a 28 de junio de 2023, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado un ruego en el Pleno para que se dedique un espacio público de la ciudad a la memoria de Jorge Martínez, el cantante de Ilegales recientemente fallecido.

El concejal Javier Ballina Díaz ha destacado que, aunque Martínez naciera en Avilés y se proclamase "enamorado de Varsovia", fue un ovetense de adopción durante buena parte de su vida. Según Ballina, Oviedo mantiene una "deuda de reconocimiento" con quienes han contribuido de forma decisiva a enriquecer la vida cultural de la ciudad.

Desde el PSOE subrayan que dedicar un espacio público a Jorge Martínez supone "no solo homenajear a un creador excepcional, sino también reconocer la importancia de la cultura y de las músicas populares como parte esencial del patrimonio cultural de Oviedo".

"Incorporar su legado a la geografía emocional de la ciudad reafirma el compromiso con la cultura y quienes la han hecho más libre a través del arte", añade en una nota de prensa el edil.