El número dos de la candidatura del PSOE de Asturias al Congreso de los Diputados, Roberto García Morís, atiende a los medios en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número dos de la lista por Asturias al Congreso por el PSOE, Roberto García Morís, ha explicado este jueves que el PSOE prevé extender la gratuidad de la matricula universitaria vigente en Asturias al resto de universidades del Estado.

En unas declaraciones a los medios, García Morís ha defendido que el programa electoral socialista apuesta por implantar el modelo asturiano, donde la educación es gratuita desde los cero años hasta la universidad, a todo el país, y para ello ha pedido "el único voto útil" para el PSOE de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El número dos del PSOE asturiano al Congreso ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha batido récord en materia de becas", ya que un joven universitario recibe hoy 1.300 euros más por su ayuda que en 2018. Según los datos aportados, más de 4.000 jóvenes asturianos estudian actualmente con una beca universitaria del Estado.

Asimismo, ha destacado la recuperación de las becas Medrano, a las que ha definido como "el Erasmus más cercano". Este programa está orientado a que los jóvenes que cursan estudios en una determinada Comunidad Autónoma puedan realizar un año en otra universidad española con una ayuda de 900 euros al mes.

En estos comicios, ha enfatizado García Morís, la izquierda asturiana "tiene que ganar las elecciones" tanto en escaños como en votos. A su juicio para ello "no hay otra salida" que votar al PSOE, por lo que ha apelado al voto útil concentrado en los socialistas.