PSOE propone un plan forestal urbano para "renaturalizar de verdad" Oviedo con árboles autóctonos

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, acompañado del catedrático emérito de Botánica de la Universidad de Oviedo, Tomás Emilio Díaz frente el carbayu (roble) más antiguo del Parque San Francisco - EUROPA PRESS

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado este jueves que va a proponer en la Comisión de Urbanismo la elaboración de un plan forestal para el municipio con el objetivo de incrementar la presencia de árboles y arbustos autóctonos en calles, parques y jardines ante el contexto de cambio climático.

La iniciativa ha sido presentada por el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, acompañado por el catedrático emérito de Botánica de la Universidad de Oviedo Tomás Emilio Díaz, quien ha defendido la importancia de priorizar especies propias del territorio por su mejor adaptación a las condiciones climáticas de Asturias.

Llaneza ha explicado que la propuesta busca desarrollar de forma efectiva el plan de renaturalización aprobado recientemente por todos los grupos municipales. "Lo que pedimos es pasar de las musas al teatro", ha señalado, para reclamar "un proyecto concreto" que apueste por "renaturalizar de verdad con árboles toda la ciudad".

El portavoz socialista ha defendido la necesidad de aprovechar las calles para convertirlas "en sí mismas" en una "trama forestal" mediante especies adaptadas tanto al subsuelo como al contexto climático actual. En este sentido, ha comentado que el arbolado no debe entenderse únicamente como un elemento decorativo, sino también como un principio "casi de supervivencia" frente a episodios de altas temperaturas.

INCREMENTAR ÁRBOLES CON ESPECIES AUTÓCTONAS

Por su parte, Díaz ha insistido en la necesidad de introducir especies autóctonas frente a otras procedentes de fuera del territorio. Así, ha citado entre las más adecuadas para el entorno asturiano los castaños, robles, arces o hayas, al considerar que están mejor adaptados al clima y pueden resistir mejor los cambios ambientales.

El catedrático emérito ha apuntado que en el Campo de San Francisco predominan especies "que no son de este territorio", como el plátano de jardín, el castaño de Indias o la tilia argéntea, y ha advertido de que "la mayoría" de especies foráneas "se mueren" al no adaptarse correctamente.

Asimismo, ha defendido que Oviedo cuente con una planificación específica para el arbolado urbano y ha lamentado la pérdida de ejemplares en las últimas décadas, una diferencia que Llaneza ha calificado como "muy sustancial" desde los años 70.

PROPOSICIÓN DE UN PLAN FORESTAL

En concreto, la proposición socialista solicita que se elabore un plan forestal urbano con el fin de incrementar el arbolado urbano en las calles, plazas, parques y zonas verdes, priorizando especies que se adapten al cambio climático.

Junto a esto, piden revisar la idoneidad y estado de las especies actuales así como de los alcorques y llevar a cabo un proyecto de implantación progresiva de estos últimos que permita el desarrollo de las raíces del arbol y el almacenamiento de la escorrentía.